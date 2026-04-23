Продал совесть. Шпион получил 12,5 года за госизмену

Ну Кубани краевой суд поставил точку в деле о государственной измене. 25-летний волгодонец отправится на 12 с половиной лет в колонию строгого режима, а после освобождения проведёт ещё год под ограничениями.
Подробности озвучили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, а также в краевой прокуратуре.
По заслугам.
Как рассказала rostov.aif.ru пресс-секретарь Объединённой пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова, молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.
«Судимостей он не имел. Приговор вынесен на основании совокупности доказательств, исследованных в суде», — сообщила Мария Пирогова.
По данным прокуратуры Краснодарского края, молодой человек вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины. Ему предложили деньги за информацию, и он согласился. Предметом его «охоты» стали объекты топливно-энергетического комплекса в Краснодаре: парень их фотографировал, фиксировал режим работы, передавал координаты.
Всё это он отправлял кураторам через мобильный телефон, а за это регулярно получал вознаграждение. Однако утаить свои злодеяния ему не удалось: преступника задержали. В итоге он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). «С учётом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, личности обвиняемого, суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — сообщили в надзорном ведомстве Кубани.
Уточняется, что мобильный телефон, с помощью которого совершалось преступление, а также деньги от куратора изъяты в доход государства.
Как объяснил rostov.aif.ru юрист Юрий Белоусов, наказание за госизмену — одно из самых суровых в Уголовном кодексе РФ.
«Статья предусматривает от 12 до 20 лет, а с 2023 года возможно и пожизненное заключение. В этой статье есть и штраф до 500 тыс. рублей. Конфискация телефона и денег в этом случае — не просто формальность. Так государство перекрывает каналы связи и лишает преступника финансовой выгоды. А год ограничения свободы после колонии — это контроль: человек не сможет просто исчезнуть, сменить город или уехать за границу без уведомления органов», — рассказал эксперт.
Другой случай.
Не так давно произошёл похожий случай — молодой человек решился на совершение диверсии и решаются на государственную измену. В Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Севастополя Сергею Лихоманову. Его признали виновным в госизмене и приготовлении к теракту.
Установлено, что фигурант через мессенджер согласился сотрудничать с вражескими спецслужбами и получил задание собирать данные о расположении систем ПВО в городе-герое. Он привлёк ко всем этим действиям ещё одного человека.
Позднее Лихоманову поручили подготовить подрыв железнодорожного моста через реку Бельбек. Он изучил местность, сделал фотографии моста и отправил их куратору. Следующим шагом должен был стать поиск тайника со взрывчаткой и изготовление самодельного устройства.
Реализовать план он не успел: его с «напарником» деятельность пресекли российские правоохранительные органы. В итоге преступнику назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, из которых первые пять он проведёт в тюрьме.