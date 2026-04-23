Торговлю вейпами на 1,1 млн рублей пресекли под Волгоградом

В Камышине Волгоградской области полицейские пресекли крупный канал незаконного оборота вейпами. Изъяли товары без обязательной маркировки на сумму более 1,1 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.
Следователи выяснили, что к организации хранения и продажи немаркированной продукции причастен 41-летний житель Ставропольского края. Его деятельность была организована через один из торговых объектов в Камышине.
В ходе проведенных мероприятий изъяли 136 одноразовых сигарет и 310 емкостей с жидкостями для вейпов. Общий объем жидкостей составил 12 400 миллилитров. Вся эта продукция не имела нужной маркировки, а её общая стоимость превысила миллион рублей.
Подозреваемого задержали. Сейчас правоохранители продолжают работу. Они проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.