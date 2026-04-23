Насиловавшего дочь воронежца отправили в колонию

Суд установил, что в сентябре прошлого года 40-летний житель Калачеевского района находился дома с 14-летней дочерью, в отношении которой совершил действия сексуального характера с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.
Фигурант признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Ему назначено десять лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, с осужденного в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей взыскали 100 тысяч рублей.
