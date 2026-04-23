Воронежская пенсионерка лично отдала аферистам два миллиона рублей

95-летней жительнице Воронежа позвонил неизвестный, который сообщил об аварии с участием ее дочери. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Дабы родственница избежала уголовного наказания, пенсионерку убедили передать курьеру два миллиона рублей. Она так и сделала, встретившись с незнакомцем на улице.
22 апреля от проделок киберпреступников пострадали семь жителей нашего региона, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил 12,5 миллионов.
