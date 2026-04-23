Нижегородский депутат Александр Парамонов может лишиться мандата

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Парамонова внесен в повестку заседания комитета по госвласти. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Плановое обсуждение вопроса депутатами намечено на 27 апреля.
Александр Парамонов, ранее возглавлявший Нижегородский институт управления РАНХиГС, уже второй год находится под следствием. Его обвиняют в получении взяток, присвоении средств и превышении должностных полномочий. В конце марта текущего года уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу, при этом сам фигурант признал свою вину.
Это не первый случай досрочного ухода депутатов из текущего созыва регионального парламента на фоне уголовных разбирательств. Так, в феврале мандат сдал Дмитрий Колыванов. Он подал соответствующее заявление за несколько дней до оглашения приговора по делу о мошенничестве.
