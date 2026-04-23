Нижегородский депутат Александр Парамонов может лишиться мандата

Александр Парамонов, ранее возглавлявший Нижегородский институт управления РАНХиГС, уже второй год находится под следствием. Его обвиняют в получении взяток, присвоении средств и превышении должностных полномочий. В конце марта текущего года уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу, при этом сам фигурант признал свою вину.