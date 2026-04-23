Восемь человек пострадали при открытии моста в Колумбии

В департаменте Чоко на западе Колумбии во время официальной церемонии с участием мэра муниципалитета Багадо обрушился подвесной мост. В результате падения конструкции пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Tiempo.
Как уточняет издание, двоих пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в больницу города Кибдо. Власти муниципалитета уже направили официальный запрос компании-подрядчику, которая отвечала за строительство 86-метрового объекта, чтобы установить причины случившегося.
По сообщениям местных жителей, на месте обрушения были обнаружены следы умышленного повреждения тросов. В ближайшее время к выяснению обстоятельств инцидента подключится Генеральная прокуратура Колумбии.