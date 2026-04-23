Экс-глава нижегородского ГУММиД Андрей Левдиков предстанет перед судом

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора МКУ «ГУММиД» Андрея Левдикова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области. Экс-руководителю вменяют получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2024—2025 годах обвиняемый помогал подрядчикам выигрывать тендеры на ремонт городских дорог. В качестве вознаграждения коммерсанты оплатили отделочные работы в квартире Левдикова на сумму свыше 11,5 млн рублей. Кроме того, как сообщили в региональной прокуратуре, фигурант обманом получил 2,5 млн рублей от представителя «ДСК Автобан», пообещав передать их в качестве взятки за ускорение экспертизы проекта дублера проспекта Гагарина.
Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ. На данный момент прокуратура Нижегородского района утвердила обвинительное заключение, и в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении других участников коррупционных схем выделены в отдельные производства.
Ранее сообщалось, что экс-директора «Дома народного единства» Кошелева выпустили из СИЗО.