Пылевое облако на трассе Могилев — Бобруйск привело к ДТП с пятью авто

ГАИ показала видео ДТП с пятью авто из-за пылевого облака на трассе Могилев — Бобруйск.

Источник: Комсомольская правда

Пылевое облако на трассе Могилев — Бобруйск привело к ДТП с пятью авто. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В Беларуси в четверг, 23 апреля, на отдельных участках дорог из-за сильного ветра может образовываться пыльная поземка, которая ухудшает видимость за рулем.

На трассе Р-53 Могилев — Бобруйск между самим райцентром и деревней Ясный лес 23 апреля образовалось пылевое облако. Оно стало причиной столкновения сразу пяти автомобилей. Одного человека осматривают врачи скорой помощи.

Сотрудники ГАИ советуют белорусам в период сильного ветра по возможности воздержаться от поездок на автомобилях. Если такой возможности нет, то следует строго соблюдать меры предосторожности.

Ранее ветер натворил бед в 18 населенных пунктах Витебщины и затронул ТЭЦ в Орше.

Кроме того, лесной пожар вспыхнул в четырех километрах от границы Беларуси на территории Украины.

А еще синоптики предупредили о заморозках и мощном ветре в пятницу 24 апреля.