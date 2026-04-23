Пылевое облако на трассе Могилев — Бобруйск привело к ДТП с пятью авто. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В Беларуси в четверг, 23 апреля, на отдельных участках дорог из-за сильного ветра может образовываться пыльная поземка, которая ухудшает видимость за рулем.
На трассе Р-53 Могилев — Бобруйск между самим райцентром и деревней Ясный лес 23 апреля образовалось пылевое облако. Оно стало причиной столкновения сразу пяти автомобилей. Одного человека осматривают врачи скорой помощи.
Сотрудники ГАИ советуют белорусам в период сильного ветра по возможности воздержаться от поездок на автомобилях. Если такой возможности нет, то следует строго соблюдать меры предосторожности.
Ранее ветер натворил бед в 18 населенных пунктах Витебщины и затронул ТЭЦ в Орше.
Кроме того, лесной пожар вспыхнул в четырех километрах от границы Беларуси на территории Украины.
А еще синоптики предупредили о заморозках и мощном ветре в пятницу 24 апреля.