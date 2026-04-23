Жительница Воронежской области отдала мошенникам 5,3 миллиона

При общении с курьером потерпевшая использовала кодовое слово.

Источник: Комсомольская правда

55-летней жительнице Калачеевского района позвонили неизвестные и сообщили, что ее личный кабинет на портале Госуслуг взломан, а мошенники оформили на ее имя доверенность на финансирование террористов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Затем к процессу присоединились подельники аферистов — лжеследователь и другие специалисты. Они убедили потерпевшую перевести все накопления на «безопасный счет». Сначала она поехала в Россошь, где перевела деньги на счет, открытый на ее имя. А вернувшись в Воронеж, на улице Новосибирской отдала деньги курьеру с кодовым словом «Весна».

Суммарно она отдала мошенникам свыше 5,3 миллиона рублей.

— Сотрудники банков и госорганов никогда не просят переводить деньги на сторонние счета — это верный признак мошенничества, — отметили в полиции.