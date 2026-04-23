В Москве вдвое снизилось число угонов авто

«За 1 квартал 2026 года в Москве зарегистрировано 26 985 преступлений (минус 22,5 процента)», — говорится в сообщении.
Согласно приведенной ведомством статистике, за указанный период в Москве совершили на 36 процентов меньше грабежей, число мошенничеств снизилось на 28,7 процента, количество краж автомобилей — на 50 процентов, а угонов — на 51,3 процента.
Уточняется, что в Центральном административном округе (АО) преступность снизилась на 25,3 процента, в Северо-Восточном АО — на 9,7, в Юго-Восточном АО — на 20,1, в Западном АО — на 23,3, в Восточном АО — на 21,2, в Северном АО — на 16, в Южном — на 31,9, в Юго-Западном АО — на 25,3, в Северо-Западном — на 34,2, в Троицком и Новомосковском АО — на 8,8, в Зеленограде — на 38,2.
