В Москве вдвое снизилось число угонов авто

Уточняется, что в Центральном административном округе (АО) преступность снизилась на 25,3 процента, в Северо-Восточном АО — на 9,7, в Юго-Восточном АО — на 20,1, в Западном АО — на 23,3, в Восточном АО — на 21,2, в Северном АО — на 16, в Южном — на 31,9, в Юго-Западном АО — на 25,3, в Северо-Западном — на 34,2, в Троицком и Новомосковском АО — на 8,8, в Зеленограде — на 38,2.