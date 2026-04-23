В Туапсе закрыли школы, детсады и ТРЦ из-за пожара в порту

Власти Туапсе приняли решение временно закрыть три учебных заведениях, а также торгово-развлекательный центр «Красная Площадь». Объекты расположены вблизи морского терминала, где уже несколько дней тушат крупный пожар.
Как сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, ограничения коснулись детских садов № 22 и № 25, а также школы № 3, расположенные в районах, прилегающих к морскому порту.
Учебный год в школе № 3 будет продлен. Оперштаб Кубани сообщит, когда занятия в учебном заведении будут возобновлены.
Ранее стало известно, что спасателям удалось локализовать разлив нефтепродуктов, попавших в реку.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше