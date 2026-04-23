В МВД рассказали о задержании фургона с нелегальной дальневосточной икрой

Икру краснокнижного осетра собирались продавать в Волгоградской области участники организованной преступной группы. В ОПГ входили трое местных жителей. Нелегальную поставку они организовали из Дальнего Востока.
Троих сообщников на 506-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград задержали сотрудники УЭБиПК регионального полицейского главка и их коллеги из МВД России.
«Два волгоградца 42 и 46 лет разработали криминальную схему поставки нелегальной чёрной икры из Дальневосточного федерального округа. В Хабаровском крае они приобрели у неизвестных партию товара. Доставить в Волгоград ее должен был 30-летний местный житель. На коммерческом фургоне Hyundai Porter, оборудованном рефрижератором, он преодолел путь через 17 субъектов нашей страны», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Его остановили в Камышинском районе. Среди бытовых вещей полицейские обнаружили больше 270 стеклянных поллитровых банок, наполненных икрой амурского осетра — рыбы, занесённой в Красную книгу России.
По местам жительства организаторов канала сыщики обнаружили большее 450 тысяч рублей и около 11 тысяч долларов США.
