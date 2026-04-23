Бывшего гендиректора нижегородского учреждения осудят за взяточничество и мошенничество

Бывшего гендиректора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде осудят за взяточничество и мошенничество, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
С 2024 по 2025 год он способствовал победе коммерческим организациям в конкурсе на выполнение работ по строительству и ремонту дорог в областном центре, в заключении с ними контрактов и дальнейшем беспрепятственном его сопровождении. За это он получил взятку в виде оплаты ремонтных работ в принадлежащей ему квартире на общую сумму свыше 11,5 млн рублей.
Кроме того, под предлогом передачи денежных средств в качестве взятки должностному лицу за ускорение прохождения экспертизы проекта мужчина получил от замдиректора акционерного общества 2,5 млн рублей.
Противоправные действия были выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ.