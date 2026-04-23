В Татарстане рыбака, пропавшего на реке Ик, продолжит искать полиция

Поисками одного из рыбаков, пропавших на реке ИК Мензелинском районе Татарстана, будет продолжать заниматься полиция. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«Дальнейшие поисковые работы мужчины 1987 г.р., пропавшего 17 апреля во время рыбалки на реке Ик вблизи села Дусай-Кичу, возложены на ОМВД России по Мензелинскому району», — говорится в сообщении. В ГУ МЧС России по РТ уточнили, что данное решение принято в соответствии с распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Двое мужчин пропали в пятницу, 17 апреля, во время рыбалки на реке Ик в Мензелинском районе РТ. В процессе поисков спасатели обнаружили тело одного из рыбаков.