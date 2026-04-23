Омская школьница отдала мошенникам деньги класса, собранные на выпускной

Как сообщили в региональном УМВД, по инструкции аферистов 15-летняя девочка взяла дома конверт с деньгами, собранными на выпускной, вызвала такси и поехала в торговый центр в Октябрьском округе. Там через банкомат она перечислила преступникам 85 тысяч рублей, а затем отправилась в другой торговый комплекс на улице Березовского, чтобы совершить повторный платеж. В момент проведения второго транша школьницу обнаружили родственники вместе с сотрудниками полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».