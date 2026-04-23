Омская школьница отдала мошенникам деньги класса, собранные на выпускной

В Омске 15-летняя школьница перевела мошенникам 170 тысяч рублей, собранных всем классом на выпускной. Аферисты запугали девочку «уголовным делом» против родителей. В момент совершения очередного платежа подростка успели остановить родители и полиция.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Омске 15-летняя школьница стала жертвой телефонных манипуляторов и перевела им крупную сумму, предназначенную для организации выпускного вечера. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, злоумышленники сначала связались с подростком под видом представителей образовательного сервиса и выманили код из СМС якобы для «проверки успеваемости». Затем девочке позвонил лжесотрудник портала «Госуслуги», сообщивший о взломе личного кабинета и утечке данных.

Далее преступники заявили, что со счета школьницы якобы были совершены переводы на финансирование запрещенных организаций. Жертве пригрозили уголовным преследованием родителей, если она не выполнит инструкции «силовиков» и не направит имеющиеся средства на «безопасные счета». Чтобы убедить подростка в серьезности ситуации, с ней по видеосвязи связался «следователь» в форменном обмундировании, даже продемонстрировавший служебное удостоверение.

Как сообщили в региональном УМВД, по инструкции аферистов 15-летняя девочка взяла дома конверт с деньгами, собранными на выпускной, вызвала такси и поехала в торговый центр в Октябрьском округе. Там через банкомат она перечислила преступникам 85 тысяч рублей, а затем отправилась в другой торговый комплекс на улице Березовского, чтобы совершить повторный платеж. В момент проведения второго транша школьницу обнаружили родственники вместе с сотрудниками полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».