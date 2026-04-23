В Ростове поймали подозреваемого в убийстве у цветочного магазина на Вятской

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве возле цветочного магазина. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону в четверг, 23 апреля.
Напомним, трагедия произошла рано утром 20 апреля. 34-летний задержанный тогда находился у цветочного магазина на улице Вятской. Между ним и 43-летним незнакомцем возник словесный конфликт. Младший достал нож.
— Подозреваемый ударил потерпевшего и скрылся. Мужчина скончался на месте до приезда скорой, — рассказали в донском Следкоме. — Благодаря совместной работе следователей и полиции сбежавшего задержали.
В отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье («Убийство». Следователь направил в суд ходатайство об аресте.
— Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Они помогут установить все обстоятельства преступления.
