В Ростове поймали подозреваемого в убийстве у цветочного магазина на Вятской

Подозреваемый в убийстве у цветочного магазина на Вятской скрывался три дня: мужчину задержали в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве возле цветочного магазина. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону в четверг, 23 апреля.

Напомним, трагедия произошла рано утром 20 апреля. 34-летний задержанный тогда находился у цветочного магазина на улице Вятской. Между ним и 43-летним незнакомцем возник словесный конфликт. Младший достал нож.

— Подозреваемый ударил потерпевшего и скрылся. Мужчина скончался на месте до приезда скорой, — рассказали в донском Следкоме. — Благодаря совместной работе следователей и полиции сбежавшего задержали.

В отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье («Убийство». Следователь направил в суд ходатайство об аресте.

— Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Они помогут установить все обстоятельства преступления.

