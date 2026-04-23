Троих ростовчан будут судить за хулиганство, изнасилование и разбой

По данным следствия, в октябре 2023 года в ЖК «Центральный-2» на Доломановском переулке Ростова-на-Дону трое пьяных фигурантов, выкрикивая нецензурную брань, повредили шлагбаум и припаркованную машину. Двое жильцов комплекса попытались пресечь их действия, но злоумышленники избили их руками и ногами. После этого инцидента все трое были задержаны. Впоследствии один из соучастников скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.