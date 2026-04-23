Троих ростовчан будут судить за хулиганство, изнасилование и разбой

Один из обвиняемых, находясь под домашним арестом, вместе со знакомым совершил особо тяжкое преступление против женщины и был объявлен в международный розыск.
Следственное управление СК России по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении троих жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства. В зависимости от роли каждого им инкриминируются хулиганство, разбой, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, угроза убийством, похищение документов и кража с банковского счета.
По данным следствия, в октябре 2023 года в ЖК «Центральный-2» на Доломановском переулке Ростова-на-Дону трое пьяных фигурантов, выкрикивая нецензурную брань, повредили шлагбаум и припаркованную машину. Двое жильцов комплекса попытались пресечь их действия, но злоумышленники избили их руками и ногами. После этого инцидента все трое были задержаны. Впоследствии один из соучастников скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.
Кроме того, следствие установило, что в ноябре 2025 года, когда один из обвиняемых уже находился под домашним арестом, он нарушил запрет и вместе со знакомым совершил преступление против половой свободы женщины, сопряженное с разбоем. После этого суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Ход расследования контролировался центральным аппаратом СК России.