Волгоградские гостиницы Marton экс-судьи Верховного суда отошли государству

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура обратилась в Останкинский районный суд с иском об обращении в доход государства почти 100 объектов недвижимости, расположенных в разных регионах России, на общую сумму почти в 9 миллиардов рублей. Недвижимость связывали с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым, которого уличили в коррупции. Группой отелей бывший судья владел совместно с краснодарским отельером Андреем Марченко. Последнему, утверждали в Генпрокуратуре, Момотов помогал выигрывать судебные споры и увеличивать бизнес-империю. Также в надзорном органе заявляли, что в отелях процветал незаконный бизнес в виде проституции.