Россиянка пострадала при столкновении поездов в Дании

Гражданка России пострадала при столкновении двух поездов в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.
Инцидент произошел утром 23 апреля возле населенного пункта Кагеруп, расположенного примерно в 30 километрах к северу от датской столицы. По данным местных экстренных служб, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 18 человек.
В посольстве уточнили, что женщину доставили в одну из центральных больниц Копенгагена. По информации дипломатов, после осмотра и необходимых процедур ее выписали из медицинского учреждения.
Всего в поездах находились 38 человек. В результате столкновения 17 пассажиров получили травмы, причем пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные 12 получили незначительные повреждения.