Россиянка пострадала при столкновении поездов в Дании

17 человек пострадали при столкновении двух поездов в Дании, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших была гражданка России, которую отпустили из госпиталя после оказания помощи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Гражданка России пострадала при столкновении двух поездов в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Инцидент произошел утром 23 апреля возле населенного пункта Кагеруп, расположенного примерно в 30 километрах к северу от датской столицы. По данным местных экстренных служб, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 18 человек.

В посольстве уточнили, что женщину доставили в одну из центральных больниц Копенгагена. По информации дипломатов, после осмотра и необходимых процедур ее выписали из медицинского учреждения.

Всего в поездах находились 38 человек. В результате столкновения 17 пассажиров получили травмы, причем пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные 12 получили незначительные повреждения.