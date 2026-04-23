Мусорный полигон в Ленобласти окончательно потушили

23 апреля в 16:50 спасатели управления и ГКУ «Леноблпожспас» ликвидировали тление на мусорном полигоне в Лепсари. Тушить его начали в ночь с воскресенья на понедельник.
Утром 21 апреля пламя успело охватить 2000 квадратных метров, спустя некоторое время его смогли локализовать до 1500 квадратов. А затем осталось лишь тление на площади в 900 квадратов.
Работу пожарных осложняло то, что некоторые очаги находились достаточно глубоко. Тем временем местные жители сообщали журналистам о том, что дымом заволокло все окрестности, а на самом полигоне что-то взрывается.
Известно, что природоохранная прокуратура и Росприроднадзор намерены провести внеплановую проверку площадки.