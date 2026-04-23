Водитель каршеринга сбил трех пешеходов в Москве, пытаясь скрыться от полиции

Автомобиль каршеринга на Алтуфьевском шоссе выехал на высокой скорости на тротуар и сбил трех пешеходов. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Пострадавших госпитализировали. Машина марки Haval в результате аварии перевернулась на бок. В СМИ пишут, что авария могла произойти, когда водитель попытался скрыться от полиции, говорится в публикации.
По информации Telegram-канала Shot, неизвестный взял автомобиль в сервисе каршеринга с фейкового аккаунта. При этом в машине были двое. Сотрудник ДПС потребовал водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование. После столкновения его вместе с пассажиром задержали.
20 апреля женщина на «Мерседесе» устроила массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария унесла жизни двух человек. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Женщину задержали, в момент аварии она была пьяна. Фигурантке грозит до 15 лет колонии. Столичный суд арестовал ее на два месяца.