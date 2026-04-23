Водитель каршеринга сбил трех пешеходов в Москве, пытаясь скрыться от полиции

20 апреля женщина на «Мерседесе» устроила массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария унесла жизни двух человек. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Женщину задержали, в момент аварии она была пьяна. Фигурантке грозит до 15 лет колонии. Столичный суд арестовал ее на два месяца.