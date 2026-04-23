Ростовчанин под домашним арестом совершил изнасилование и грабеж

В Ростове под суд пойдет мужчина, изнасиловавший женщину будучи под домашним арестом, а вместе с ним на скамье окажутся два его приятеля, один из которых сбежал от следствия. Об этом рассказали в СУ СК по Донскому региону.
Всего перед судом предстанут трое жителей Ростовской области. Им вменяют хулиганство, разбой, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, угрозу убийством, похищение документов и кражу с банковского счета.
— В октябре 2023 года трое пьяных мужчин хулиганили в ЖК «Центральный-2» на Доломановском переулке. Они кричали матом, сломали шлагбаум и повредили припаркованную машину. Двое жильцов попытались их остановить. Дебоширы избили их, — вводят в курс дела в донском следкоме.
Всех троих задержала полиция, но позже один из них скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.
В следующий раз скрывшийся от правоохранительных органов мужчина вместе со старым другом из той же компании, который находился под домашним арестом, пошел на более тяжкое преступление. Они изнасиловали и ограбили женщину.
В итоге суд отправил всех троих под стражу.
— Ход расследования уголовного дела был на контроле центрального аппарата СК. Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Разбой», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Угроза убийством», «Похищение документов» и «Кража с банковского счета» направили в суд.
