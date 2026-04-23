Разрушивший историческую каплицу водитель получил приговор и несколько крупных счетов

Разрушивший историческую каплицу водитель получил несколько крупных счетов. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.
В октябре 2025 года пьяный водитель, находившийся за рулем автомобиля Audi, ехал по дороге в деревню Расло Сморгонского района. Мужчина не справился с управлением и врезался в каплицу XIX века (подробнее мы писали здесь). Сооружение признано историко-культурной ценностью третьей категории.
В результате ДТП памятник архитектуры получил значительные повреждения.
По указанному факту Сморгонский РОВД проводил проверку. Водителя авто за нарушение Правил дорожного движения привлекли к ответственности по части 2 статьи 18.15, части 5 статьи 18.18 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, он получил штраф в размере 8400 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет.
За разрушение каплицы мужчина должен заплатить штраф 270 рублей. Однако после восстановления памятника, водителю будет выставлен счет за проделанные работы, который он также должен будет оплатить.
Тем временем гендиректор белорусского мясокомбината пойдет под суд за взятку 8800 евро.
Кстати, на кладбище в Гродно могила загорелась открытым пламенем.
А еще пылевое облако на трассе Могилев — Бобруйск привело к ДТП с пятью авто.