Север Украины погрузился во тьму

В Telegram-канале компании уточнили, что авария привела к обесточиванию жителей Чернигова и Черниговского района. Эта ситуация усугубляется общим положением в украинской энергетике, где, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, с 16 января действует режим чрезвычайной ситуации. Директор Yasno Сергей Коваленко также прогнозирует длительные отключения электроэнергии, которые могут достигать более 16 часов в сутки.