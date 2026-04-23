За оскорбление учителя пермского школьника оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд города Березники Пермского края решил взыскать с 9-классника местной школы 10 тысяч рублей за оскорбление педагога. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Школьник опоздал на урок химии, и учительница сделала ему замечание, а также попросила его выйти из класса и зайти снова, спросив при этом разрешение. Но ученик показал ей неприличный жест и ушел.
Вскоре он вернулся в класс, но педагог не разрешила ему пройти. Тогда 9-классник оскорбил ее неприличными словами. Это слышали все ученики.
Педагог подала заявление в суд, требуя защитить ее честь и достоинство, а также компенсировать ей моральный вред. Ее иск был удовлетворен.
Сейчас с 9-классника взыщут 10 тысяч рублей, или, если он сделать это не в состоянии, за него расплатятся родители.