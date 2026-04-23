В Москве водитель Haval в попытке уйти от погони сбил троих пешеходов

В Москве водитель Haval сбил троих пешеходов во время попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Источник: Life.ru

Инспекторы пытались остановить нарушителя, однако он решил уехать. В ходе преследования мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате пострадали три человека: две женщины были госпитализированы с травмами головы, ещё одному мужчине оказали помощь на месте из-за повреждения руки.

Водителя задержали. По предварительной информации, он не имел права управлять автомобилем. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее смертельное ДТП произошло в Ленобласти. Авария произошла утром 20 апреля на 97-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Пострадали 13 человек.

