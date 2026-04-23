В Москве водитель Haval в попытке уйти от погони сбил троих пешеходов

Инспекторы пытались остановить нарушителя, однако он решил уехать. В ходе преследования мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате пострадали три человека: две женщины были госпитализированы с травмами головы, ещё одному мужчине оказали помощь на месте из-за повреждения руки.