Крупный пожар в лесу под Пинском тушат уже несколько часов

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Крупный лесной пожар в Пинском лесхозе вблизи агрогородка Новый Двор тушат уже несколько часов подряд, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.
По информации ведомства, в ликвидации возгорания участвуют сотрудники лесхоза, подразделения МЧС Беларуси, а также работники сельхозпредприятий.
Всего к тушению привлечены около 40 работников государственной лесной охраны, четыре пожарные машины и три трактора.
Уточняется, что в работах также участвуют порядка 20 сотрудников МЧС и восемь пожарных автоцистерн.
«Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер, а также сложность рельефа местности», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минлесхоза.
Координацию работ на месте осуществляет главный лесничий Брестского ГПЛХО Александр Матюшевский. В лесхоз также направился первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась.
Сегодня днем опасный лесной пожар возник на территории Украины неподалеку от границы с Беларусью.
Как уточнили в Минлесхозе, представители гослесохраны находятся на месте и следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости принять своевременные меры по реагированию.