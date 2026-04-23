Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар в лесу под Пинском тушат уже несколько часов

Сильный ветер и сложный рельеф осложняют борьбу с огнем, к тушению привлечены десятки специалистов и техника.

Источник: https://t.me/s/minleshoz

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Крупный лесной пожар в Пинском лесхозе вблизи агрогородка Новый Двор тушат уже несколько часов подряд, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

По информации ведомства, в ликвидации возгорания участвуют сотрудники лесхоза, подразделения МЧС Беларуси, а также работники сельхозпредприятий.

Всего к тушению привлечены около 40 работников государственной лесной охраны, четыре пожарные машины и три трактора.

Уточняется, что в работах также участвуют порядка 20 сотрудников МЧС и восемь пожарных автоцистерн.

«Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер, а также сложность рельефа местности», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минлесхоза.

Координацию работ на месте осуществляет главный лесничий Брестского ГПЛХО Александр Матюшевский. В лесхоз также направился первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась.

Сегодня днем опасный лесной пожар возник на территории Украины неподалеку от границы с Беларусью.

Как уточнили в Минлесхозе, представители гослесохраны находятся на месте и следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости принять своевременные меры по реагированию.