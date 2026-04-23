Пропавший по дороге в школу шестиклассник найден мертвым в Актюбинской области

По информации КТК, первыми тревогу забили учителя, они начали искать ребенка. К поискам подключились родители и местные жители. Прочесывали всю округу. Вечером тело мальчика обнаружили в сарае во дворе его же дома.
Подросток, по предварительным данным, совершил суицид. 23 апреля его похоронили. Полиция завела дело.
В школе начато внутреннее расследование. Известно, что ребенок рос в полной семье, был вторым из четырех сыновей. Буллинг сельчане исключают. Тем не менее в учебном заведении усилили контроль за психологическим состоянием детей.
«Выражаем соболезнования семье и близким погибшего ученика. Уполномоченными органами проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего». Руководитель отдела образования Темирского района Болатбек Имангалиев.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области завершены поиски пропавшего 29 марта 2026 года мальчика. Его тело нашли водолазы.