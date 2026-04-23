В Москве арестовали прокурора Ленинградской области

Следствием установлено, что в 2024—2025 годах Зобов получил от представителей коммерческих организаций взятки более чем на 6 миллионов рублей за утилизацию отходов на территории воинской части в Ленинградской области. Кроме того, он гарантировал взяткодателям не проводить в отношении них прокурорские проверки и не привлекать к ответственности за нарушение экологического законодательства.