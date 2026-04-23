Опасность атаки украинских дронов объявили над Воронежской областью 23 апреля вечером

В 20:21 23 апреля в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Напомним, что минувшей ночью в небе над одним городом и восемью районами области были ликвидированы 24 беспилотных летательных аппарата. При падении обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля.
