В суде начали слушать дело экс-главы УМВД Ростова

Дело бывшего начальника УМВД Ростова начали слушать в суде. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов региона.
— На заседании огласили обвинительное заключение. Оба вину не признали. Следующее заседание назначено на 30 апреля в 14:00, — прокомментировали в пресс-службе 23 апреля.
Напомним, в 2025 году под следствие попали экс-глава ростовской полиции и оперуполномоченный. Первого подозревают во взятке и мошенничестве. Второму вменяют мошенничество и незаконный оборот средств платежей.
По версии следствия, в 2017 году один из обвиняемых занимал пост начальника отдела полиции № 5, когда получил взятку за покровительство. За это ему оплатили дорогие турпутевки на 263 тысячи рублей.
С 2019 по 2023 год этот же фигурант, уже в должности замначальника УМВД, а затем начальника, вместе с подчиненным обманом похитил деньги. Речь о зарплате за дни, когда сотрудник фактически не работал. Ущерб составил более 292 тысяч рублей.
Кроме того, оперуполномоченный в 2020 году участвовал в незаконном обороте средств с банковского счета вместе с сообщниками.
