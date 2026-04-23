Жителей двух районов Воронежской области взбудоражили сирены 23 апреля вечером

23 апреля вечером в двух муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Россошанском районе — в 20:21, в Богучарском районе — в 21:07.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 20:21.
Тем, кто сейчас оказался на улице, спасатели советуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. А тем, кто сидит дома, следует не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
