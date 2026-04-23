В Крыму пациентка набросилась на врача в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В одной из больниц Симферополя пациентка напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы, женщину пришлось усмирять росгвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Одна из пациенток, обратившаяся за помощью в медучреждение, устроила дебош и стала вести себя агрессивно. В ответ на замечание, сделанное ей заведующим отделением, накинулась на него с кулаками и сильно его толкнула. В результате падения медицинский работник получил травмы лица и носа», — говорится в сообщении.

Вызванный по тревоге наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивную пациентку. Ее передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

