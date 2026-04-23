Над регионами России и Чёрным морем сбили 32 украинских дрона

Напомним, что сегодня ночью ВСУ атаковали Самарскую область. Под ударом оказался областной центр и Новокуйбышевск. В Самаре дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске целью ВСУ стало промышленное предприятие, погиб один человек.