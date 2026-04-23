Над регионами России и Чёрным морем сбили 32 украинских дрона

В период с 8:00 до 21:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 32 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Эти аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами страны, включая Архангельскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую и Самарскую области, а также над акваторией Чёрного моря.

Напомним, что сегодня ночью ВСУ атаковали Самарскую область. Под ударом оказался областной центр и Новокуйбышевск. В Самаре дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске целью ВСУ стало промышленное предприятие, погиб один человек.

