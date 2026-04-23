Мужчина с ножом напал на двоих врачей в больнице в Дагестане

В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на врачей и нанес им несколько ножевых ранений. Пострадавших двое. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.
— В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное. Преступный умысел, направленный на убийство потерпевших, не был доведен до конца по независящим от нападавшего обстоятельствам, поскольку пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. На данный момент они выясняют все обстоятельства нападения и закрепляют доказательства произошедшего, передает страница ведомство в соцсети VK.
По данным Mash, пострадали травмотолог и хирург. У хирурга резаная рана от рта и до сонной артерии, его прооперировали и перевели в реанимацию. Состояние травматолога — средней тяжести.
Злоумышленника задержали, когда он пытался выбежать из больницы.
16 апреля неизвестный с ножом напал на двух человек в магазине в подмосковных Люберцах. В результате случившегося 40-летняя женщина получила колотую рану груди и скончалась в скорой помощи, а 37-летнего мужчину доставили в медучреждение с ранениями живота и груди, а также порезами рук.