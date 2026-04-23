Мужчина с ножом напал на двоих врачей в больнице в Дагестане

16 апреля неизвестный с ножом напал на двух человек в магазине в подмосковных Люберцах. В результате случившегося 40-летняя женщина получила колотую рану груди и скончалась в скорой помощи, а 37-летнего мужчину доставили в медучреждение с ранениями живота и груди, а также порезами рук.