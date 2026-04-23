СК: В Дагестане неизвестный напал с ножом на врачей, ранены два человека

В результате нападения пострадали травматолог и хирург.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на врачей в больнице, в результате два человека получили ранения. Об этом сообщил региональный СК России.

По данным ведомства, в результатеэтого нападения пострадали травматолог и хирург.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по факту нападения.

Позднее стало известно, что нападавшего задержали, видео появилось в социальных сетях.

В начале апреля в Екатеринбурге перед судом предстанет 23-летняя девушка, обвиняемая в нападении на врача скорой помощи. Инцидент произошел 7 марта. По данным прокуратуры Свердловской области, обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в салоне автомобиля скорой медицинской помощи, высказала в нецензурной форме намерение о применении насилия в отношении фельдшера выездной бригады. Она как минимум два раза пнула врача в туловище и в голову.