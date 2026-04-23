В Дагестане прооперировали хирурга после нападения мужчины с ножом

В Дагестане прооперировали хирурга после нападения, он в реанимации.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Врач-хирург больницы в Махачкале прооперирован после нападения мужчины с ножом и переведен в отделение реанимации, сообщила пресс-служба минздрава региона.

В четверг в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух медработников.

«В результате ранения получили дежурившие врачи — травматолог и хирург. Коллеги оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время состояние врача-трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.