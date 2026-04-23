Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина напал с ножом на врачей в больнице Дагестана

В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице, двое медиков ранены, один в тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В Дагестане посетитель напал с ножом на медицинских работников в республиканской больнице. В результате пострадали два врача, возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК РФ по региону, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Мужчина нанес медикам более двух колото-резаных ранений.

Пострадавшими оказались дежурные врачи — травматолог и хирург. Им оказана медицинская помощь, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина в состоянии опьянения разбил стекло автомобиля скорой помощи протезом после конфликта с медиками.

