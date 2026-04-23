Мужчина напал с ножом на врачей в больнице Дагестана

В Дагестане посетитель напал с ножом на медицинских работников в республиканской больнице. В результате пострадали два врача, возбуждено уголовное дело.
По данным СУ СК РФ по региону, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Мужчина нанес медикам более двух колото-резаных ранений.
Пострадавшими оказались дежурные врачи — травматолог и хирург. Им оказана медицинская помощь, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
В настоящее время следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина в состоянии опьянения разбил стекло автомобиля скорой помощи протезом после конфликта с медиками.