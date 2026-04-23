«Страна»: мобилизованный умер в одном из районных ТЦК Кривого Рога

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мобилизованный украинец умер в одном из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Кривом Роге. Об этом сообщило издание «Страна».
По словам его жены, вчера утром 50-летнего мужчину забрали в центр комплектования прямо из отделения полиции, когда он пришел забрать водительские права. После этого супруги собирались пойти к онкологу — его беспокоила шишка на ноге.
По телефону из помещения ТЦК он пожаловался жене на плохое самочувствие, а впоследствии не поднимал трубку. Утром в четверг правоохранители сообщили женщине о смерти мужа.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали «бусификацией».
Ранее на Украине неоднократно фиксировали случаи избиения и смерти мужчин в военкоматах. Также периодически регистрируются случаи попыток самоубийства в ТЦК, куда граждан, как правило, доставляют насильно и содержат в тяжелых условиях.