День рождения в аду: турист стал свидетелем гибели возлюбленной под упавшей статуей

В Неаполе, как пишет Daily Mail, всплыли подробности гибели 30-летней туристки. Причиной смерти женщины, приехавшей в Италию праздновать день рождения с возлюбленным, стал двухкилограммовый предмет, сброшенный с высоты третьего этажа.
По данным издания, ссылающегося на материалы суда, всё произошло в 2024 году во время прогулки Кьяры Жаконис и её партнёра Ливио Руссо по узкой улочке. Внезапно с балкона одного из домов на голову девушки упала статуэтка языческого божества. От полученной черепно-мозговой травмы Жаконис скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Исполнителем рокового поступка оказался 13-летний мальчик, проживающий в этом доме. В ходе расследования выяснилось, что подросток уже имел опасную привычку сбрасывать с балкона различные предметы. До трагического случая он аналогичным образом избавлялся от пульта дистанционного управления и планшета, но тогда обошлось без жертв.
Прокуратура усмотрела в действиях родителей несовершеннолетнего халатность, приведшую к смерти человека. Супругам предъявлены обвинения в непредумышленной расправе над человеком. Однако родители мальчика категорически отрицают свою вину, заявляя, что статуэтка, ставшая орудием убийства, не принадлежит их семье. Несмотря на это, сторона обвинения настаивает на том, что взрослые не обеспечили должный контроль за ребёнком.
Предварительное слушание по делу погибшей туристки Кьяры Жаконис назначено на 26 июня 2026 года. Родственники жертвы намерены добиваться максимально сурового наказания для виновных и восстановления справедливости.
