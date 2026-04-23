СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков в Махачкале

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате инцидента один из медиков попал в реанимацию, другой находится в стабильном состоянии.