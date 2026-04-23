Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков в Махачкале

В Махачкале следователи возбудили уголовное дело по факту нападения посетителя на сотрудников больницы имени Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Источник: Life.ru

«Следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия.

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате инцидента один из медиков попал в реанимацию, другой находится в стабильном состоянии.

