Минздрав: В Махачкале при нападении на больницу ранены травматолог и хирург

Травматолог и хирург пострадали в больнице Махачкалы.
По данным ведомства, нападение совершил мужчина с ножом. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург.
«Врачи Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского оказывают своим коллегам, пострадавшим в результате нападения, всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Махачкале один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. Довести до конца задуманное убийство нападавший не смог по независящим от него причинам — пострадавшим вовремя помогли врачи.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.