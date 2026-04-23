Дело о резонансной драке в Доломановском переулке Ростова передали в суд

Троих обвиняют в хулиганстве, разбое, изнасиловании и краже.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в суд передали дело о резонансной драке в Доломановском переулке. Об этом сообщают в СУ СК по Ростовской области.

Перед судом предстанут трое местных жителей. Им вменяют хулиганство, разбой, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, угрозу убийством, похищение документов и кражу с банковского счета.

— В октябре 2023 года трое пьяных мужчин находились в ЖК «Центральный-2» на Доломановском переулке. Они кричали матом, сломали шлагбаум и повредили припаркованную машину, — рассказали в донском следкоме.

Двое жильцов попытались их остановить. Но дебоширы их избили, позже они были задержаны.

Но затем один из соучастников скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск.

В ноябре 2025 года другой обвиняемый находился под домашним арестом, когда нарушил запрет. Вместе со знакомым он изнасиловал женщину и совершил разбой.

Суд избрал всем троим меру пресечения — заключение под стражу.

— Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд. Ход расследования контролировал центральный аппарат СК России, — добавили в СК.

