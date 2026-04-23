Mash: Мужчина напал на врачей в Махачкале, потому что те не спасли его мать

Мужчина напал на врачей в Махачкале якобы потому, что те не спасли его мать. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.
— Нападавший порезал врачей в Махачкале, потому что те не смогли спасти его мать после ДТП. Она скончалась не по вине медиков, но сын пришел в больницу с ножом, — говорится в публикации.
Однако в администрации больницы заявили, что это не так, — утверждается, что родственников нападавшего не было на лечении в медучреждении, передает ТАСС.
О произошедшем стало известно вечером 23 апреля. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина с ножом напал на врачей и нанес им несколько ножевых ранений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.