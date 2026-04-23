Охранники задержали мужчину с ножом, напавшего на врачей в Махачкале

«Наши охранники догнали и задержали нападавшего с ножом на врачей больницы. В последующем его передали сотрудникам полиции», — сказал врач.
После задержания мужчину передали правоохранительным органам. Там начали расследование инцидента. Состояние пострадавших врачей остаётся под контролем медиков.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло нападение на врачей в больнице. Инцидент случился 23 апреля в учреждении имени Вишневского. Мужчина с ножом нанёс медикам несколько тяжёлых ранений. Один из пострадавших оказался в реанимационном отделении.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.