Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранники задержали мужчину с ножом, напавшего на врачей в Махачкале

Напавшего на медиков в Махачкале задержали в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. Данную информацию подтвердил врач этого медучреждения, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Наши охранники догнали и задержали нападавшего с ножом на врачей больницы. В последующем его передали сотрудникам полиции», — сказал врач.

После задержания мужчину передали правоохранительным органам. Там начали расследование инцидента. Состояние пострадавших врачей остаётся под контролем медиков.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло нападение на врачей в больнице. Инцидент случился 23 апреля в учреждении имени Вишневского. Мужчина с ножом нанёс медикам несколько тяжёлых ранений. Один из пострадавших оказался в реанимационном отделении.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.