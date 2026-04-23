Нападение на медиков в Махачкале произошло в приёмном отделении больницы

«Врачи Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского оказывают своим коллегам, пострадавшим в результате нападения, всю необходимую помощь. Инцидент произошёл в приемном отделении медучреждения сегодня. Неизвестный мужчина напал с ножом на специалистов больницы», — говорится в сообщении.
Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Охранники задержали преступника.
