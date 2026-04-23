В больнице Махачкалы мужчина с ножом напал на врачей

По данным Telegram-канала Baza, нападавший пришел в ярость из-за того, что его дочери не успели оказать помощь. РЕН ТВ сообщал, что мужчина напал на врачей с ножом из мести, поскольку в больнице скончалась его мать. В администрации РКБ заявили ТАСС, что на лечении в больнице родственников нападавшего не было.