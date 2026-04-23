За публикацию интимного видео знакомой без согласия под суд пойдет житель Алтая

Мужчина мстил женщине и разместил запись в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Житель Барнаула пойдет под суд за публикацию интимного видео знакомой без ее согласия. Об этом со ссылкой на СК по Алтайскому краю сообщает издание amic.ru.

Дело было в декабре 2025 года. Мужчина, который испытывал личную неприязнь к знакомой, разместил в одном из мессенджеров интимную видеозапись с ней. Ролик стал доступен многим людям.

— Этим он грубо нарушил ее право на частную жизнь и личную тайну, — отметили в региональном следкоме.

Обвинение ему предъявлено сразу по двум статьям. Первая — нарушение неприкосновенности частной жизни. Вторая — незаконное распространение порнографии через интернет.

В ведомстве напомнили: Конституция гарантирует защиту личной и семейной тайны. Собирать и распространять сведения о частной жизни без согласия человека запрещено законом.

