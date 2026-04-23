За публикацию интимного видео знакомой без согласия под суд пойдет житель Алтая

Житель Барнаула пойдет под суд за публикацию интимного видео знакомой без ее согласия. Об этом со ссылкой на СК по Алтайскому краю сообщает издание amic.ru.
Дело было в декабре 2025 года. Мужчина, который испытывал личную неприязнь к знакомой, разместил в одном из мессенджеров интимную видеозапись с ней. Ролик стал доступен многим людям.
— Этим он грубо нарушил ее право на частную жизнь и личную тайну, — отметили в региональном следкоме.
Обвинение ему предъявлено сразу по двум статьям. Первая — нарушение неприкосновенности частной жизни. Вторая — незаконное распространение порнографии через интернет.
В ведомстве напомнили: Конституция гарантирует защиту личной и семейной тайны. Собирать и распространять сведения о частной жизни без согласия человека запрещено законом.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.