В Сети появилось видео задержания преступника, напавшего на врачей в Махачкале

В Сети появились кадры задержания злоумышленника, который попытался зарезать медицинских работников в столице Дагестана. Соответствующую видеозапись публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Момент задержания мужчины, напавшего с ножом на врачей в Махачкале. Видео © SHOT.

Злоумышленник набросился на врача-травматолога и хирурга больницы имени А. В. Вишневского. Другие сотрудники больницы оперативно оказали первую помощь пострадавшим коллегам. Состояние травматолога врачи оценивают как средней степени тяжести. Хирургу потребовалась операция, после которой его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Охранники задержали преступника. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.

