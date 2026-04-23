Стала известна возможная причина нападения на врачей в Махачкале

По данным телеграм-канала, мужчина пришёл в медучреждение с ножом после того, как его мать скончалась после аварии. Уточняется, что её смерть не связана с действиями медиков, однако он посчитал иначе и напал на врачей в приёмном отделении.
Хирург получил ранение лица, его срочно прооперировали. Состояние травматолога оценили как средней тяжести. Подозреваемого задержали на выходе из больницы при содействии пациентов и охраны.
Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате пострадали дежурившие травматолог и хирург. Состояние одного из медиков остаётся тяжёлым. Второй врач находится в стабильном состоянии. Охранники задержали преступника. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков.
